Vier Publikumspreise gingen an Entertainerin Inka Bause, Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens, Schauspielerin Karoline Herfurth und den Sänger Wincent Weiss. Inka Bause appellierte in ihrer Dankesrede an die Veranstalter, die Goldene Henne zu erhalten - auch wenn die Sparzwänge immer größer würden. Die Ausgezeichneten und die Region bräuchten diesen Preis.

Ehrenpreise für Maffay und Kaiser

Zudem wurden sieben Ehrenpreise vergeben, darunter in der Kategorie Musik an Roland Kaiser. Der Sänger und Komponist Peter Maffay wurde für sein Lebenswerk mit einer Goldenen Henne geehrt. In der Kategorie Charity wurde der Wünschewagen Sachsen ausgezeichnet, der schwerkranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllt.