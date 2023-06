Goldene Hochzeit in Maulburg Den Rücken für den beruflichen Lebenstraum freigehalten

Sie wurde 1955 in Tumringen geboren und fand nach der Schule eine Arbeitsstelle bei einem dort ansässigen Mundhygiene-Unternehmen. Den flotten jungen Mann aus Italien habe sie schnell in ihr Herz geschlossen und so wurde vor 50 Jahren in Wiechs, wo Elfriede Reinbold mit ihren Eltern lebte, standesamtlich und in Holzen, wo das junge Ehepaar eine Wohnung in Aussicht hatte, kirchlich geheiratet. Der junge Ehemann arbeitete da bereits bei einem Lörracher Maschinenbau-Betrieb als Elektriker. Dort blieb er 40 Jahre lang – bis zum Ruhestand – tätig.