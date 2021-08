Goldener Leopard Filmfestival Locarno: Spannung vor der Preisverleihung

Bei den Frauen dürfen sich vor allen anderen zwei Französinnen Hoffnung machen: Die bisher unbekannte Jade Springer als 13-jährige Titelheldin in "Petite Solange" und die in ihrer Heimat als Charakterdarstellerin berühmte Sabine Azéma ("Herzen") im Historiengemälde "La Place d'une autre" ("Secret Name").

Im Nachwuchs-Wettbewerb "Cineasti del presente" ("Filmemacher der Gegenwart") hat die Romanverfilmung "Niemand ist bei den Kälbern" von der deutsch-iranischen Autorin und Regisseurin Sabrina Sarabi die Rolle des Top-Favoriten. Allerdings gilt auch in Locarno: Jurys entscheiden oft ganz anders als das Publikum erwartet. Die Spannung ist also groß. Sämtliche Preise werden am Samstagabend auf einer Open-Air-Gala verliehen.

