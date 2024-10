Goldmedaille: Gin aus Weil erhält Auszeichnung

Gewagt, gewonnen: Mit seinem eigenen Gin hat der Weiler Gastronom Christian Habeck sich einen lange gehegten Wunsch erfüllt und prompt eine internationale Auszeichnung abgeräumt. Bei den CWSA-Awards in London wurde er für sein Produkt mit dem Namen Weil.Gin, das in Zusammenarbeit mit der Edelbrennerei Markus Wurth in Neuried entstanden ist, mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Der Name des Gins ist angelehnt an jenen des früheren Unverpackt-Ladens der Habecks. Er ist im „Adler“ sowie im VitraHaus-Café in einer wiederbefüllbaren Tonflasche erhältlich.