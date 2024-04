Golf: Grün-Geflüster: Die wichtigsten Protagonisten beim Masters

Scottie Scheffler

Der Weg zum Grünen Jackett führt nur über die Nummer eins der Welt. Scheffler ist derzeit der dominante Spieler in der Golf-Szene. Der 27 Jahre alte US-Star triumphierte in diesem Jahr bereits beim Arnold Palmer Invitational und der Players Championship und hat bei seinen acht Saisonstarts schon über elf Millionen US-Dollar Preisgeld kassiert.

Rory McIlroy

Dem Star aus Nordirland fehlt der Masters-Titel noch in seiner Sammlung. Alle anderen Majors, die British Open, die US Open sowie die PGA Championship, hat der 34-Jährige aus Holywood bereits gewonnen. Mit einem Sieg in Augusta könnte er den Karriere-Grand-Slam perfekt machen.

Stephan Jäger

Der Traum des 34 Jahre alten Müncheners ist mit dem Debüt beim Masters in Erfüllung gegangen. Der in den USA lebende Deutsche qualifizierte sich mit seinem Premierensieg auf der PGA-Tour Anfang April in Houston für das Major-Turnier in Augusta. Diese neue Karrierestufe erklimmt Jäger selbstbewusst. In seiner derzeit starken Form hält er selbst einen Sieg am Sonntag für durchaus möglich.