Golf-Major Clark hält McIlroy auf Distanz und gewinnt US Open

McIlroy kämpft weiter um fünften Major-Titel

"Es war den ganzen Tag schwierig, den Ball dicht ans Loch zu bekommen. Ich habe bis zum Ende gekämpft und habe den Job nicht ganz erledigt bekommen", sagte McIlroy. "Aber wie ich gesagt habe, ich werde zurückkommen, bis ich es geschafft habe."

Rang drei ging an den Weltranglistenersten Scottie Scheffler. Auch er spielte in Los Angeles eine 70er-Runde zum Abschluss. Rickie Fowler, der an den ersten drei Tagen vorn gelegen hatte, rutschte mit einer Runde fünf über Par auf den geteilten fünften Platz. Der einzige deutsche Teilnehmer, Martin Kaymer, war nach zwei 73er-Runden am Donnerstag und Freitag am Cut gescheitert.