Golf Major ohne Titelverteidiger: Mickelsons Denkmal bröckelt

Journalist und Regierungskritiker Jamal Khashoggi war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden, seine Leiche wurde zerstückelt und ist bis heute unauffindbar. Die US-Geheimdienste sehen den saudischen Kronprinzen Mohammed als Drahtzieher. Das Königshaus weist das zurück.

Auch der frühere Golf-Weltranglistenerste Greg Norman, der die neue Serie organisiert, spielte den Mord herunter. "Sehen Sie, wir haben alle Fehler gemacht, und man möchte aus diesen Fehlern lernen, und wie man sie dann künftig korrigieren kann", sagte der 67 Jahre Australier bei einem Promotion-Termin zur neuen Konkurrenz-Serie.

Die PGA Tour hatte den Spielern eine Teilnahme am LIV-Auftaktevent in London verboten. Zuvor hatten die Organisatoren versucht, für die neue Serie, die auch auf Golfplätzen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ausgespielt werden soll, Spieler von der PGA Tour mit hohen Summen abzuwerben. Golfprofis, die an einem Nicht-PGA-Tour-Event teilnehmen möchten, müssen bei der PGA um Erlaubnis bitten, wenn zeitgleich ein Event in Nordamerika stattfindet. Bei einem Verstoß drohen den Spielern harte Strafen.

Woods steht auf Seiten der PGA

Neben Mickelson hatten unter anderen der frühere Weltranglistenerste Martin Kaymer eine Anfrage für die Teilnahme am Londoner Turnier gestellt. Allein diese Veranstaltung ist mit 20 Millionen US-Dollar dotiert - der Sieger bekommt vier Millionen Dollar. Zum Vergleich: 2021 strich Mickelson für seinen Sieg bei der PGA Championship rund 2,1 Millionen Dollar ein.

Auch Golf-Superstar Woods steht auf Seiten der PGA: "Ich verstehe unterschiedliche Standpunkte, aber ich glaube an ein Vermächtnis. Ich glaube an Major-Turniere. Ich glaube an Vergleiche mit historischen Persönlichkeiten der Vergangenheit", meinte Woods. "Hier draußen gibt es viel Geld. Die Tour wächst. Aber es ist wie bei jedem anderen Sport auch: Man muss da rausgehen und es sich verdienen."

Nach der Vorveröffentlichung der Biografie-Zitate bedauerte Mickelson einige seiner Worte. Er brauche etwas Zeit, um "an dem Mann zu arbeiten, der ich sein möchte", schrieb der sechsmalige Majorsieger in einer Erklärung. Seitdem schweigt Mickelson zur Causa.