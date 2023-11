Golf-Superstar: Comeback in der Karibik: Tiger Woods im Wohlfühlmodus

Bei diesem Event wird Woods mit dem jetzt 14-jährigen Charlie auch in diesem Jahr kurz vor Weihnachten wieder am Start sein - für Woods ist die PNC-Championship in Florida eine Herzensangelegenheit. Es ist das einzige Turnier, das der fünfmalige Masters-Champion in den vergangenen vier verletzungsgeplagten Jahren nicht verpasst hat. "Es ist ein unglaubliches Geschenk, meine Liebe zum Golf mit Charlie teilen zu können", sagte Woods. "Gemeinsam gegen so viele Golfgrößen und ihre Familien anzutreten, ist etwas ganz Besonderes." Erst einmal steht für die aktuelle Nummer 1328 der Welt aber das Turnier auf den Bahamas an.