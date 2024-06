Golf US Open: Kaymers Rückkehr auf Pinehurst No.2

Ein Blick auf die wichtigsten Protagonisten beim dritten Major-Turnier der Saison im Pinehurst Resort und Country Club im US-Bundesstaat North Carolina:

Martin Kaymer

Auf dem Golfplatz Pinehurst No.2 feierte der inzwischen 39 Jahre alte LIV-Profi einen seiner größten Erfolge. Vor zehn Jahren gewann Kaymer dort als bisher einziger deutscher Golfer die US Open. Bei seinem Sieg 2014 deklassierte der Mettmanner die Konkurrenz: Mit acht Schlägen Vorsprung sicherte er sich in überragender Manier seinen zweiten Major-Titel. Der US-Open-Triumph sollte aber Kaymers bislang letzter Einzel-Titel bleiben. 2022 schloss sich der Rheinländer der umstrittenen und von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour an. Am vergangenen Wochenende feierte die ehemalige Nummer eins der Welt nach langer Zeit wieder ein Erfolgserlebnis: Gemeinsam mit den "Cleeks" gewann Kaymer beim Turnier in Houston die Teamwertung.