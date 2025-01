Golfplatz in Schopfheim: Lösung rückt näher

Der Gemeinderat Hausen stimmte der Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans 2022 zu. Auch in den Gremien in Schopfheim waren die Erweiterungen und Änderungen des Golfplatzes aufgeschlagen. Im Februar 2022 konnte sich der Bauausschuss nicht darauf einigen, den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Golfanlage Schopfheim-Hausen“ zu fassen. Einen Monat später sprach sich der Gemeinderat dann für die Aufstellung auf. In beiden Gremien waren die eigenmächtigen Erweiterungen und Änderungen scharf kritisiert worden.