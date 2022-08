Good Gastein Friedrich Liechtensteins dezente Rache an Westberlin

Wenn er versucht, die Idee dahinter zu erklären, greift er - sehr bescheiden - zurück auf die Kunstgeschichte. "Es ist ja ein Konzeptalbum. Und es ist eigentlich eine ziemliche Frechheit, es den Leuten zu geben, ohne das Konzept genau zu beschreiben", sagt Liechtenstein. "Ohne Konzept ist ja auch das berühmte Pissoir, das Ready-made von Duchamp, nur eine Frechheit."

Anfangs klingt die Platte mit "We Have All The Time In The World" nach Spätsommerabend, dann geht es um "Tomatenliebe". Tomaten lässt der 66-Jährige auch in seinem Dachgarten wachsen, die besten seien aber transsilvanische Tomaten aus Rumänien.