Gospelchor St. Josef Rheinfelden: Neue Töne und neuer Schwung

Verstärkung gesucht: Der Gospelchor freut sich jederzeit über neue Stimmen. Egal, ob Sopran, Alt, Tenor oder Bass – alle sind willkommen. Die Proben finden jeden Dienstag ab 19.45 Uhr im Pfarreizentrum St. Josef in Rheinfelden statt. Man kann ganz einfach vorbeikommen und reinschnuppern. Interessierte können sich auch per E-Mail an vorstand@gospelchor-rheinfelden.de wenden. Der Chor macht Sommerpause vom 30. Juli bis zum 3. September. Erster Probenabend nach der Pause ist am 10. September.