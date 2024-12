Heiligabend: ab 14.30 Uhr Gottesdienst mit Kindermusical im Stadthaus Neuenburg; 15 Uhr Kindergottesdienst mit Rudi Rabe in Niedereggenen; 15.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in Auggen; 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in Obereggenen; 16.30 Uhr Gottesdienst für jedermann mit Band im Stadthaus Neuenburg; 17 Uhr jeweils Christvesper in Feldberg und in Schliengen; 18 Uhr Gottesdienst mit klassischer Musik in Feldberg; 22 Uhr Christmetten in Feldberg und Auggen und ab 22.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Neuenburg.

25. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst mit dem Gesangverein in Feldberg; vor der evangelischen Kirche in Zienken Outdoor-Gottesdienst mit Fackeln, Musikverein und Punsch.