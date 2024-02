GP von Bahrain: Das muss man wissen zur Formel-1-Saison 2024

Wie stehen Schumachers Chancen auf eine Rückkehr als Stammpilot in die Formel 1?

Prinzip Hoffnung. Zumindest dürfte die Chance durch die vielen auslaufenden Verträge, dazu noch der Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari zur Saison 2025, deutlich größer sein, als sie es in den vergangenen beiden Jahren war und danach wohl auch sein wird.

Ist Deutschland im Rennkalender vertreten?

Nein. Deutschland spielt wieder keine Rolle im Kalender der Formel 1, selbst wenn der diesmal mit einem Rekord von 24 Grand Prix aufwartet.

Wer zeigt die Rennen in Deutschland?

Der Bezahlsender Sky wird wieder alle Großen Preise übertragen. Zudem wird RTL in diesem Jahr sieben Rennen im Free-TV zeigen. Das betrifft den Auftakt-Grand-Prix in Bahrain, den Großen Preis von Ungarn in Budapest am 21. Juli, den Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps am 28. Juli, den Großen Preis der Niederlande in Zandvoort am 25. August, den Großen Preis von Italien in Monza am 1. September, den Großen Preis von Aserbaidschan in Baku am 15. September und den Großen Preis von Las Vegas am 24. November.