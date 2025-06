Graffiti: Neue Ausstellung in der Colab Gallery zeigt Facetten der Schrift

Der Titel klingt sperrig, aber er entschlüsselt neue Tendenzen der vielfältigen Graffiti-Szene weltweit. Mit der Gruppenausstellung „Typo(graphy) Collective – The Intersection of Letters and Style“ regt Kurator Daniel Künzler in der neuesten Ausstellung der Colab Gallery an, Typografie als eine visuelle Sprache zu entdecken, die Identität und Ausdruck formt. Im Spannungsfeld von Bewegung, Urban Art und visueller Poesie hat er für die Ausstellung, die am Samstag eröffnet wird und bis zum 8. November dauern wird, unterschiedliche Positionen internationaler Künstler gewinnen können.