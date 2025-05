Grand Prix im Fürstentum: Norris erfüllt sich Traum - und macht die Formel 1 spannend

Die nächste Chance, es besser zu machen, bietet sich bereits beim neunten von 24 Saisonläufen am kommenden Sonntag in Barcelona. Gleiches gilt für Nico Hülkenberg, der im Sauber einmal mehr weit entfernt von den Punkterängen als 16. ins Ziel kam.

Norris vom Start weg in Führung

Norris verteidigte seinen ersten Startplatz mit einem harten Manöver in der ersten Kurve und hielt Leclerc auf Abstand. Der Vorjahressieger versuchte zu kontern, scheiterte dabei aber genau wie tags zuvor beim Versuch, es zum vierten Mal auf die Pole Position zu schaffen. Beide lieferten sich ein spektakuläres Qualiduell, bis zum Ende des Rennens ließ Leclerc nicht locker.

Eine einmalige Regeländerung führte dazu, dass Oliver Bearmann, Pierre Gasly und Yuki Tsunoda schon in der ersten Runde ihre Reifen wechselten. Verpflichtend mussten in diesem Jahr nur in Monaco von jedem Piloten zwei Boxenstopps eingelegt werden. Weil Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto noch im ersten Umlauf in die Leitplanke krachte, nutzte das Trio die kurze Rennunterbrechung, um neue Pneus aufzuziehen.