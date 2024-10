Grand-Prix-Siegerin von 1982 "Bin so dankbar" - Sängerin Nicole wird gerne 60 Jahre

Auch ihren Fans rufe sie mit ihrem neuen Album "Carpe Diem" zu: "Genieße den Tag!", sagte sie. "Die wenigsten Leute machen sich bewusst: Das Leben ist endlich. Es kann morgen alles anders sein." Ihr gehe es heute gesundheitlich "sehr gut", sagte Nicole, die am Freitag (25. Oktober) 60 Jahre alt wird. An den Brustkrebs, den sie im Sommer 2022 besiegt hatte, denke sie nur noch "ab und an". Sie hoffe, dass alles so gut weitergehe.

Die Sängerin hatte 1982 mit dem Song "Ein bisschen Frieden" für Deutschland den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Aufhören ist für sie noch kein Thema: "Jetzt freue ich mich erst mal auf meine Tournee", sagte die Saarländerin, die am 13. November in Plauen (Sachsen) startet. Das Programm sei auch für nächstes Jahr geplant. Und 2026 werde es "sehr wahrscheinlich" ein neues Album geben. Nicole hat bereits rund 30 Alben veröffentlicht und zig Millionen Tonträger verkauft.