Grand Prix von Österreich Verstappens "Auto unfahrbar" - Norris holt Formel-1-Pole

Vor gerade einmal zwei Wochen hatte Norris in Kanada noch ein Desaster erlebt. In der Schlussphase hatte er sich bei einem selbstverschuldeten Crash mit Piastri komplett aus dem Rennen genommen. Sein Teamkollege rettete sich wenigstens als Vierter ins Ziel. "Lando fährt in seiner eigenen Dimension", lobte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur im TV-Sender Sky nun nach Norris' Spielberg-Runde.