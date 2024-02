13 Studioalben hat die Band seit 1991 veröffentlicht, zuletzt im September 2023 das Album "Hallo Euphoria". Es war das zweite in neuer Formation, nachdem sich Sänger und Gitarrist Frank Spilker (57) von seinen langjährigen Musikerkollegen Thomas Wenzel und Christoph Leich getrennt hatte.

Chronologisch sortiert

"Grandezza" fasst nun in 18 Titeln die eindrücklichsten Songs zusammen - natürlich mit dem Knaller gleich zu Beginn: "Was hat dich bloß so ruiniert" ist das Kultlied der Band. Obendrauf kommt ein noch unveröffentlichtes Lied der Band - eine neue Version des schon bekannten Tracks "In diesem Sinn". Der Song wird nun von Frank Spilker auf Mandarin zelebriert. Die Titel sind dabei auch zeitlich sortiert, was sehr schön die Entwicklung der Band zeigt.