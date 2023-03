Gregen 122 junge Ringertalente messen sich bei Meisterschaften

Von Klein bis Heranwachsend trafen sich Ringer bei den Bezirksmeisterschaften in Gresgen. Der kleine Sportverein veranstaltet alle zwei Jahre eine Meisterschaft – so wie auch am vergangenen Wochenende. Nach einer kurzen Pandemiepause durften die Macher des Vereins die Freistilmeisterschaft des Oberrhein-Bezirks Drei von A- und B-Jugend sowie der C-, D- und E-Kinder ausrichten. Bei den Kindern ringen Mädchen und Jungen noch gemeinsam, ab der B-Jugend werden die Kämpfe nach Geschlechtern getrennt ausgetragen.