Grenazch-Wyhlen Kostenloses Coworking-Pop-up in Grenzach

Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen ist seit Beginn der Ausschreibung des RegioWIN-Förderprojekts „Zukunft.Raum.Schwarzwald“ als Projektpartner dabei. Ziel ist es, Coworking und Innovation in der Doppelgemeinde stärker erlebbar zu machen. Im Rahmen einer Pop-up-Phase wird dazu in den bisherigen Räumen von „Christians Sportshop“ an der Markgrafenstraße ab dem 26. April eine voll ausgestattete Coworking-Zone mit Café eingerichtet. Auch die Touristinfo der Gemeinde wird dort vorübergehend Quartier beziehen.