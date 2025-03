Grenzach: Romanischer Tympanon als steinernes Zeug der Vergangenheit

Neben dem Gemeindejubiläum „50 Jahre Grenzach-Wyhlen“ wird in diesem Jahr auch der Ortsteil Grenzach bejubelt, dessen erste urkundliche Erwähnung vor 750 Jahren stattfand. „Man muss betonen: Das ist nicht die Gründungsurkunde. Aber in diesem Jahr feiern viele Orte ihr 750-jähriges Bestehen“, erläuterte Referent Helmut Bauckner eingangs seines Vortrags über das romanische Tympanon der evangelischen Kirche in Grenzach.