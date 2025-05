Grenzach und Wyhlen:: 50 Jahre gemeinsam

Bürgermeister Tobias Benz erinnerte in seiner Festansprache daran, dass in den 1970er Jahren der Verwaltungsaufwand riesengroß war, beide Dörfer führten zum Beispiel mehr schlecht als recht eigene Werkhöfe. Etliche Gründe boten sich an, künftig gemeinsam vieles besser zu machen. Allein im Kreis Lörrach verringerte sich durch die vom Land angeregte und geförderte Gemeindereform die Anzahl der Verwaltungseinheiten von mehr als 100 auf nur noch 35.

Wichtige Entscheidungen

Dabei gab es auch eine ganze Menge recht bedeutsamer Entscheidungen zu treffen. So darf eine Gemeinde nur in einer Sparkasse Gewährsträger sein. Denkbar knapp sei damals die Entscheidung für die Sparkasse Markgräflerland gefallen. Dass die Rheinfelder Sparkasse dennoch hier blieb und sogar in den vergangenen Jahren mit einem neuen Gebäude ihren Standort ausbaute, sei durchaus ein beachtenswerter Erfolg.