Grenzach-Whylen: Der Abiturienten-Ball am Lise-Meitner-Gymnasium

Abschlussrede

In seiner Rede erinnerte Schulleiter Frank Schührer an tolle Ergebnisse in der Kursstufe, in den schriftlichen Prüfungen aber vor allem an die mündlichen Prüfungen , die schlussendlich zu einem Gesamtdurchschnitt von 1,91 geführt haben. „Ihr habt einen bärenstarken Endspurt hingelegt, großer Respekt für die tollen Leistungen“, sagte Schührer. Gleichzeitig verwies er auf schwierige Corona-Zeiten, welche die Schüler in der achten und neunten Klasse in einer für ihre Entwicklung, Persönlichkeitsbildung enorm wichtigen Lebensphase ereilten.