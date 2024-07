Grenzach-Whylen: Turnverein Grenzach strukturiert sich um

Gleich mehrere schlechte Nachrichten gab es am Freitag zur Mitgliederversammlung des Turnvereins Grenzach (TVG) für die Anwesenden. Die Vorsitzende Ellen Pertler teilte mit, dass mangels der Bereitschaft der Mitglieder, die Abteilungsleitung zu übernehmen, die Abteilungen Handball und Triathlon zum 1. Januar per Vorstandsbeschluss aufgelöst werden musste. Somit besteht der TVG nur noch aus den Bereichen Basketball, Kickboxen, Leichtathletik, Turnen und Tischtennis. Letztere erhielten kräftig Zuwachs durch den aufgelösten Tischtennisclub Wyhlen. Die übernommenen Aktiven sorgen dafür, dass der TVG nun wieder an Wettkämpfen teilnimmt, nachdem zuvor der Freizeitsport im Vordergrund stand.