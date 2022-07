Seit 110 Jahren ist der Verein ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen in der Gemeinde und darüber hinaus aktiv. Während die Sozialabteilung Angebote im Ort in den Bereichen Gedächtnistraining, Seniorengymnastik und Tanz anbietet, sorgt die Bereitschaft mit ihren Sanitätern für professionelle Erste Hilfe. In regelmäßigen Dienstabenden werden die Aufgaben aus dem Bevölkerungsschutz vertieft. Eigene Ausbilder und im Rettungsdienst hauptberuflich tätige Mitglieder sorgen für die bestmögliche Vorbereitung für Sanitätsdienste oder Alarmeinsätze. Ein Beleg für die Qualität der Ausbildung ist die wiederholte Teilnahme des Ortsvereins an den Bundesvergleichswettkämpfen der Bereitschaften. Drei Landesmeistertitel waren hierfür der Lohn. Das kommt auch der Bevölkerung zu Gute: Sei es, wenn die DRK-Sanitäter als Helfer vor Ort zu Notfällen in Grenzach-Wyhlen alarmiert werden oder auch, wenn Bereitschaftsmitglieder zu Teilnehmern des Hausnotruf-Systems gerufen werden.

Neue Mitglieder gesucht