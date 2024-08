Dem Aufruf zur Teilnahme am 21. globalen Benefizlauf „Roche Children’s Walk“ und den zahlreichen Sport- und Spielaktionen folgten zahlreiche Mitarbeiter des Chemiekonzerns Roche in Deutschland und sammelten an allen deutschen Standorten in Grenzach-Wyhlen, Mannheim, Penzberg, Ludwigsburg, Berlin und Potsdam Spenden in Höhe von insgesamt 63 873 Euro, die zu gleichen Teilen in drei lokale Kinder-Hilfsprojekte in Deutschland fließen. Wie jedes Jahr verdoppeln die deutschen Roche-Gesellschaften anschließend den Betrag für weitere globale Projekte - so kommt eine Gesamtspendensumme von rund 127 000 Euro zusammen, teilt das Unternehmen mit. Die Romius-Stiftung, die die Spenden in Deutschland koordiniert, sorge dafür, dass diese ohne Verwaltungskosten projektbezogen eingesetzt werden (wir berichten noch).