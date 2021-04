Grenzach-Wyhlen 15 Lieder, die so bunt sind wie das Leben

Das Thema Corona bleibt ausgespart

Die 15 Lieder des neuen Albums kommen ganz ohne das Thema „Corona“ aus und beschreiben dennoch das Leben in seinen Facetten. Mal zum Schmunzeln, wenn der dünne Geduldsfaden von Mama und Kind beschrieben wird, mal resignierend, wenn die „Heulsuse“ einfach ihre Tränen rauslassen darf, oder erfreut, wenn es einen „perfekten Tag“ gibt.

Auch schwierige Themen werden nicht verschwiegen. Sei es der Verlust eines Menschen („Wo bist du?“), den Sängerin Carina Pusch musikalisch verarbeitet, oder auch Mobbing („Wir sind mehr“).

Scheibe Nummer drei ist schon in Planung

„Wer teilen kann, hat Freunde“ ist ein Zitat aus dem gleichnamigen Lied, das eine Hommage an eine Freundin Birzeles aus Benediktbeuern ist. „Sie hat das immer zu ihrem Kind gesagt, und das blieb auch bei mir hängen“, lacht er.

Auch wenn das Hochdeutsch auf dem Album dominiert, im Lied „Daheim“ lässt Carina Pusch bewusst ihre bayrischen Wurzeln anklingen, ehe das Lied mit einem Blick auf den Krieg in Syrien unerwartet endet. Eine schöne Wendung gibt es dafür dann im Lied „Der Junge mit der Mütze“, das Angst vor Fremden nehmen soll.

In der Zwischenzeit arbeiten Fabian Birzele und die anderen Musiker schon an Album Nummer drei und hoffen darauf, die Lieder im Sommer vor Publikum präsentieren zu dürfen. „Im Juli sind zwei Auftritte in Wehr geplant“, verrät Birzele.

Weitere Informationen: Die CD ist via E-Mail an info@dierollendensteinchen.de bestellbar oder in der Grenzacher Filiale der Bäckerei Kunzelmann für zwölf Euro zu erwerben. www.dierollendensteinchen.de