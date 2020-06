Grenzach-Wyhlen 33 mal kracht’s auf der Bundesstraße

Beruhigend: Es gab 2019 keinen Unfallschwerpunkt in der Doppelgemeinde. Einzig die Verkehrsinsel vor dem Einkaufsmarkt am Hörnle wurde rund zehnmal „umgenietet“, was aber in den Bereich der Bagatellschäden zuzuordnen ist. Während im Revierbereich Rheinfelden die Unfallzahlen um 5,7 Prozent stiegen, gab es in Grenzach-Wyhlen mit 259 Unfällen einen Rückgang um 0,8 Prozent. Zwar stieg die Zahl der Bagatellunfälle von 106 auf 115 Vorkommnisse, dafür sanken die Unfälle mit Sach- und Personenschaden auf 104 und 40 Eintragungen. Beide Werte sind somit unter dem Revier- und Landkreistrend. „Es kommt uns sicher zu Gute, dass wir hier fast nur Innerortsstrecken haben“, erläuterte Manfred Geiges. 48 Menschen wurden verletzt, sieben darunter so schwer, dass sie länger als 24 Stunden im Krankenhaus verblieben. 2018 waren es noch 51 Verletzte, darunter sechs Schwerverletzte. Auf den sieben Kilometern der Bundesstraße 34 zwischen Bahnübergang Wyhlen und Zoll Grenzach gab es bei 33 Unfällen 14 Verletzte.

Beim steigenden Trend zum Fahrrad musste 2019 festgestellt werden, dass in 52 Prozent (15 Fälle) die Radfahrer als Unfallverursacher ausgemacht wurden. Aus den 29 Unfällen mit Fahrradbeteiligung gingen insgesamt 19 Verletzte hervor, was sich laut der Experten aber noch im Rahmen halte, wenngleich es im Vorjahr noch 13 Verletzte waren.