Grenzach-Wyhlen Ab Dreikönig geht’s richtig „degege“

Zwei Neue auf der Bühne

Bei den Proben für die Zunftabende inklusive dem Kulissenbau verrieten die Wyhlener Zunftspieler derweil, dass sie mit Tamara Weber und Werner Martin zwei neue Akteure in ihren Reihen aufgenommen haben. Dazu kommt Bernd Drechsle-Hölzle als neuer Souffleur bei den Zunftabenden.

Der Vorverkauf für den Hemdglunkiball am 16. Februar und die Fasnachtsparty „Voll Bunt“ am Fasnachtssamstag, 18. Februar, beginnt hingegen am Montag, 9. Januar, im Spielzüglädeli. Fest steht schon jetzt, dass Personen unter 14 Jahren freien Eintritt für den Hemdglunkiball genießen. Den Fasnachtsball „Voll Bunt“ dürfen aber nur Gäste ab 16 Jahren besuchen. Für alle Besucher gilt, dass sie nur in närrischer Verkleidung Einlass in die Hochrheinhalle erhalten.

Gratis-Busfahrt mit Pin

Für musikalische Höhepunkte soll beim Hemdglunkiball die Guggemusik „S-Hoch-3“ aus Heitersheim sorgen; beim Ball „Voll Bunt“ spielt die Formation „Aeroplan“ auf.

Die Narrenzunft teilt überdies mit, dass der ab Dreikönig erhältliche Pin für den Nachtumzug am Rosenmontag auch für die freie Fahrt mit der Buslinie 38 genutzt werden kann.

Für die Bewirtung in der Hochrheinhalle sorgt am Rosenmontag beim Kinderumzug und nach dem Nachtumzug der „Maze-Club“ aus Steinen.

Den Abschluss der Fasnachtsumzüge am Fasnachtssonntag wollen die beiden Narrenzünfte aus Wyhlen und Grenzach in diesem Jahr erstmals wieder gemeinsam in der Hochrheinhalle feiern.