Grenzach-Wyhlen Ab wann ist ein Kind „krank“?

Immer eins mit „Rotznase“

Ratsmitglied Ingrid Fränkle (Grüne) – als gelernte Erzieherin mit diesem Themenkomplex im Berufsalltag laufend selbst konfrontiert – warf die Frage auf, ob man in die neue Benutzungsordnung für die fünf kommunalen Kindertageseinrichtungen wirklich hineinschreiben sollte, dass „erkältete“ Kindergartenkinder zuhause gelassen werden müssen. „Wenn wir so was durchsetzen würden, hätten wir leere Kindergärten“, sagte Fränkle mit Blick auf die Realität, dass man eigentlich in jeder Kindergruppe – egal wo – immer ein paar Kinder mit „Rotznase“ hat.