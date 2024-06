Am Lise-Meitner-Gymnasium in Grenzach-Wyhlen haben am Mittwoch und Donnerstag die mündlichen Abiturprüfungen stattgefunden. Unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektor Volker Habermaier vom Georg-Büchner-Gymnasium Rheinfelden mussten die Prüflinge mindestens zwei mündliche Prüfungen ablegen, darunter bei den meisten Prüflingen das Fach Deutsch, Mathematik, Ethik und Religion (evangelisch oder römisch-katholisch). Insgesamt haben 29 Schüler die allgemeine Hochschulreife erlangt. Die Abiturienten erreichten insgesamt mit 1,9 einen hervorragenden Schnitt. Die Abiturzeugnisse sowie zahlreiche Preise und Auszeichnungen werden den Abiturienten auf dem Abiball am Freitag, 5. Juli, ab 18 Uhr im Haus der Begegnung überreicht. Die diesjährigen Abiturienten des Lise-Meitner-Gymnasiums sind: Agnesa Amiti, Tim Boeuf, Joshua Braun, Yulika Dettweiler, Daniel Fichtner, Louis Frieling, Nina Hartmann, Jeremiah Heiler, Marianna Kerth, Felix Kettenbach, Kim Kinsler, Anna Kirsch, Josua Kirsch, Lotte Kriwet, Elina Kronenberg, Claire Lecerf, David Leiminer, Katharina Leitner, Noah Lippert, Elisa Maier, Maximilian Mentzel, Vincent Peters, Malte Ranke, Kiara Rathgeb, David Schäuble, Emily Schell, Samuel Stenz, Ben Weckmann und Elena Wittig.