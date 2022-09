Grenzach-Wyhlen Adventskalender für Projekte

Für die Käufer der Adventskalender liege der Reiz darin, dass im Dezember an 24 Tagen über eine Zufalls-App gleich mehrere Preise aus den nummerierten Adventskalendern ausgelobt werden. Zusätzlich wird am 24. Dezember ein Reisegutschein im Wert von 1000 Euro verlost. Weitere 1500 Euro sollen darüber hinaus in Bärenschecks ausgelobt werden. Die nötigen finanziellen Mittel für die Preise erhoffen sich die Initiatoren der Adventskalender-Aktion von Spendern. „Wenn allein zehn Sponsoren je 250 Euro spenden würden, könnten 2500 Euro nur für die Hauptpreise zusammenkommen“, sagten Schneider und Greiner.

Untersützung für Arbeit der Fördervereine

Auf die Idee mit dem Adventskalender war Greiner gekommen. Er hatte eine ähnliche Aktion in Bad Säckingen kennengelernt. Er wies darauf hin, dass die etwaigen Preisträger auch mit einer Urkunde bedacht werden, während die Spender auf Wunsch eine Spendenbescheinigung erhalten.

Die Initiatoren wünschen sich auch weitere Unterstützer für die Arbeit in den Fördervereinen der beiden Schulen. Schließlich finanzieren sich die Fördervereine lediglich über die Mitgliedsbeiträge sowie Spenden, mit denen Anschaffungen, Unterstützungsleistungen von Klassenfahrten sowie Aktionen zum Wohl der Schulen bezahlt werden, sagten die beiden. Der Adventskalender soll bereits im November in den Verkauf kommen. Wer das Projekt unterstützen will und sich als Sponsor oder Spender des ein oder anderen Preises zur Verfügung stellen will, kann sich direkt an den Vorstand der Freunde des LMG wenden (vorstand@freunde-lmg.de) oder an mirko.schneider@kghcostums.com, Tel. 07624/209476 beziehungsweise Tel. 0170/592 62 75 wenden.