Buntes Rahmenprogramm

In der Kirche und dem Erdgeschoss stellten Künstler ihre Werke aus und freuten sich über den einen oder anderen Verkauf der Ausstellungsstücke. Auch gab es in der Kirche mehrere Attraktionen am Nachmittag. So spielte die „PocketBand“ Weihnachtstänze, welche vom Verein Dancespiration unter der Leitung von Kerstin Reinwald-Achtelik zum Mitmachen einluden. Magdalena Melcher und Luisa Wirth spielten mit ihren Violinen, und die Gruppe „Gospeltrain“ sorgte mit einem kleinen Konzert ebenfalls für Der Basar des Baufördervereins St. Georg lockte zum Aufwärmen in den Saal des Gemeindehauses.