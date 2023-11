Grenzach-Wyhlen: Adventszauber – klein und fein

40 Stände präsentieren sich

Klein und gemütlich ging es zu – und dennoch gab es an den 40 Marktständen ein reichhaltiges Angebot, das von handwerklichen Arbeiten über Adventskränze, Kerzen und Gestecke bis hin zu kulinarischen Angeboten reichte. Die Stände rund um die Kirche präsentierten sich schön geschmückt; allein der weihnachtliche Glanz trug das seine zum besonderen Ambiente des Adventszaubers bei.

Mit dabei war in diesem Jahr erstmals auch ein Stand des Bürgervereins, an dem die Mitglieder Mistelzweige anboten und über ihre geplanten Projekte wie zum Beispiel den Industrie- und Kulturpfad unterrichteten. Das Familienzentrum lud die Besucher des Adventszaubers derweil zu einer Fahrt mit der Weihnachtsrikscha ein, was auch bei Kindern gut ankam, während die Ministranten der katholischen Kirchengemeinde die jungen Besucher des Marktes zum Basteln einluden.