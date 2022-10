Grenzach-Wyhlen Alamannisch ist nicht Alemannisch

In den Blickpunkt von Wissenschaft und Öffentlichkeit rückte die Geschichte der Alamannen erst wieder mit der zunehmend durch nationalistische Kräfte geförderten Rassenkunde als Teil der Herkunftsforschung. So wurde an der Universität Freiburg unter Alexander Ecker eine Sammlung von zunächst etwa 450 Schädeln aus allen Teilen der Erde zusammen getragen. Die daraus entwickelte „Craniologie“ (Schädelforschung) leitete den Schluss ab, dass langschädelige Menschen „höherstehend“ seien.

Diese Theorie wurde als maßgebliche Position in die nach 1900 aufgekommene Rassentheorie übernommen und vor allem in nationalsozialistischer Zeit weiter verfestigt und ausgebaut.

Die neue Ausstellung im Grenzacher Emilianum führt dann zu Überlegenheitsdarstellungen aus jener Zeit und bis hin zur damals verbreiteten Ansicht, dass die Bevölkerung Südwestdeutschlands als eine Mischgesellschaft aus Alamannen und Alpenbevölkerung entstanden sei und deshalb besonderer Führung bedürfe.

Gleichzeitig verweisen die Tafeln darauf, dass die heutige alemannische Sprache und die gepflegten Traditionen nicht auf die alamannische Bevölkerung des 5. bis 7. Jahrhunderts zurückzuführen sind. Dies habe auch Johann Peter Hebel mit seiner Pflege der Mundart nicht beweisen, sondern lediglich auf die Ansiedlung der Sprachform hinweisen wollen.

Einstiegsvortrag mit Claudia Greiner

Schließlich setzt sich die Ausstellung auch damit auseinander, dass die alemannische Geschichte einerseits in den Bildungsplänen Baden-Württembergs heute keine Rolle mehr spielt. Anderseits greifen rechtsgerichtete Gruppierungen Traditionen und (pseudo-)wissenschaftliche Bewertungen auf, um damit angebliche Werte „aus deutscher Vorzeit“ zu vermitteln.

Während der Vernissage setzte die Archäologin Claudia Greiner sich in einem Vortrag mit Voreingenommenheiten und Vereinnahmungen bei der Darstellung historischer Zusammenhänge auseinander. So würden auch heute noch bei Darstellungen historischer Abläufe in Zeichnungen Stereotype eingesetzt, die keinesfalls der Realität entsprächen. Seit Jahrzehnten würden bestimmte Abläufe wie Geburt und Tod, Sexualität, Alter, Krankheit oder generell fehlende Leistungsfähigkeit so nicht gezeigt. Dabei gehörten in allen vorangegangene Epochen auch leidvolle Lebensabläufe zum Alltag.

Überzogene und fehlerhafte Darstellungen setzen sich, wie Greiner ausführte, trotz wissenschaftlicher Widerlegung nach wie vor durch und halten sogar Einzug in Lehr- und Sachbücher sowie die Kunst. Greiner nannte als typische falsche Beispiele die Bilder von Wikingern mit behörnten Helmen. Immer wieder sieht man sie, obwohl es das so nie gegeben hat.

Zweites Beispiel: Auch Darstellungen mit Bezug zur Steinzeit zeigen noch immer Männer, die Keulen und übermäßige Fellbekleidung tragen. „All dies ist in den letzten Jahrzehnten durch wissenschaftliche Erkenntnisse widerlegt worden, hält sich jedoch hartnäckig“, erklärte Greiner.

Weitere Informationen: Die Ausstellung ist bis zum 12. November im Kulturraum Emilianum zu sehen, geöffnet ist jeweils samstags von 15 bis 17 und sonntags von 10 bis 12 Uhr.