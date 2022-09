Grenzach-Wyhlen Alles andere als ein „Mami-Treff“

„Klar, solange die Temperaturen dies noch zulassen“, sagen FamZe-Geschäftsleiterin Birgitt Kiefer und Agnes Deiß, welche die Alte Apotheke in Grenzach koordiniert, unisono. Die Tür ist offen. Für alle. Wer hineinkommen will, kommt hinein. Egal, was er oder sie wissen möchte, ob die Person nur ein wenig Gesellschaft sucht, einen Kaffee trinken oder eines der zahlreichen offenen, niederschwelligen Angebote nutzen will. Wer etwas ins Kässli werfen mag, kann es tun, muss aber nicht.

Wer die Szenerie beobachtet, sieht, wie im FamZe Kontakte rasch wachsen, Netzwerke entstehen, Ideen entwickelt und realisiert werden. Eigendynamik ist gefragt und der Anreiz dazu gegeben. „Denn wir bauen so viele Barrieren wie möglich ab“, sagt Deiß, während Kiefer auch von „Hilfe zur Selbsthilfe geben“ spricht.

Generationenübergreifend

Ganz klar: Die Zeiten, in denen Familienzentren als Treff ausschließlich für junge Mamis mit ihren Sprösslingen fungierten, sind schon lange passé. Sowohl in der Alten Apotheke in Grenzach als auch in der Alten Post in Wyhlen werden auch immer mehr Angebote gemacht, die weit über das hinausreichen, was der Begriff „Familienzentrum“ vielleicht zunächst suggerieren mag.

Drinnen und draußen

Natürlich gibt es hier ein Kinderspielzimmer, liegen kleine Schuhpaare in einer Kiste, stehen Windeln und einschlägige Ratgeber im Regal. Aber eben schon lange nicht mehr nur das. Man denke da zum Beispiel an das Angebot der „Digitallotsen“, wo technikaffine, zumeist sogar ältere Menschen anderen beim Umgang mit den heutigen Elektronikgeräten helfen, dabei Tipps geben und etwa zeigen, wie das vom Enkel per Smartphone geschickte Foto aus dem heimischen Drucker kommen kann, um nur ein Beispiel zu nennen.

Deiß und Kiefer stellen klar: „Wir sind keine Betreuungsinstitution, sondern ein barrierefreies, niederschwelliges Angebot, aus dem sich alles mögliche heraus entwickeln kann.“

Zum Beispiel die Outdoorfamily, in deren Rahmen Familien an Wochenenden gemeinsam etwas unternehmen und erleben – gerne auch mit Lerneffekt. Beispielsweise auf dem Waldpfad in Herten oder beim Eselwandern in Wiechs.

Beliebt sind auch die Velo-Rikscha-Fahrten, ein generationenübergreifendes Angebot, welches ein ideales Beispiel für Kooperation sei, wie Kiefer betont.

Gefragte „Offene Treffs“

Ein Dauerbrenner in den beiden örtlichen Familientreffs sind aber die „Offenen Treffs“. Hier trifft man sich im Babycafé, blättert durch die Babysitterkartei, schaut im Büchertauschschrank nach Lektüre, frühstückt gemeinsam oder tauscht sich einfach nur aus, lernt sich kennen, knüpft Kontakte.

Fachberatungstage

Dazu gibt es auch etliche Fachberatungstage zu ganz unterschiedlichen Themen wie etwa „Müllfrei konsumieren“, „Vegane Vielfalt“ oder Teilhabeberatung über die Fritz-Berger-Stiftung bis hin zur Hebammensprechstunde.

Gerne angenommen werden auch generationenübergreifende Angebote wie das „Café lebensWert“, die Vorstellung des kommunalen Vorsorgeordners durch Mitglieder des Seniorenrats und vieles mehr.

Netzwerke knüpfen

„Hier entstehen ständig Netzwerke, und darum geht es auch“, weiß Birgitt Kiefer. Der Eigendynamik sind dabei nur wenige Grenzen gesetzt. Eine Tauschbörse für Männerkleider wäre zum Beispiel etwas, das gerne noch jemand initiieren darf.

Oder hat jemand eine „Bündi“, die er dem Familienzentrum zur Verfügung stellen könnte? „Denn uns fehlt leider noch ein Außengelände“, sagen die FamZe-Frauen.

Neues Programmheft

Dass viele der im frisch aufgelegten Programmheft der Einrichtung genannten Angebote – sie sind übrigens allesamt kostenfrei – zu Zeiten stattfinden, die mit den üblichen Arbeitszeiten kollidieren, muss übrigens keineswegs in Stein gemeißelt sein beziehungsweise bleiben. „Wenn jetzt einer hier hereinkommt und sagt, er initiiert beispielsweise ab sofort immer donnerstags um 19 Uhr einen Papatreff – dann her damit!“, sagt Kiefer.

Kooperation mit Gemeinde

In vielen Bereichen gibt es inzwischen auch Verzahnungen zwischen der politischen Gemeinde und dem FamZe: Einerseits gibt es Angebote wie den bereits genannten Vorsorgeordner oder die „Digitallotsen“, für die die Gemeinde gerne die FamZe-Räume nutzt, andererseits findet die Einrichtung im Rathaus – vor allem in der Sozialabteilung – stets ein offenes Ohr. Judith Koppold von der Sozialabteilung und das FamZe-Team arbeiten in vielen Bereichen gut zusammen und nutzen dabei entstehende Synergien. Aktuell: die Flüchtlingsarbeit, schließlich sind in Grenzach-Wyhlen derzeit unter anderem 160 Ukrainer gemeldet.

Mehrere Standbeine

Finanziert wird die Arbeit des Vereins Familienzentrum auf vielerlei Weise. Unter anderem gibt es Projektgelder vom Land, Stiftungsmittel und Spenden. Ein unverzichtbarer Baustein ist aber auch der Fördervertrag zwischen der Gemeinde Grenzach-Wyhlen und dem FamZe. 43 000 Euro schießt die Kommune Jahr für Jahr für die beiden Treffs in Grenzach und Wyhlen zu – zuzüglich Miete und Reinigung. „Das hilft uns sehr“, sagen Deiß und Kiefer dankbar. Das Familienzentrum werde immer gehört, beteiligt und hinzugezogen, betonen beide. Und freuen sich auf viele weitere Angebote, die sich allein durch die offenstehende Tür und alle Menschen, die durch diese hindurchgehen, entwickeln können.

Wer Lust bekommen hat: Einfach hingehen.