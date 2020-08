Grenzach-Wyhlen Als das Telefon ans „Hörnle“ kam

Um sich Ärger vom Hals zu halten, bestand der Gemeinderat auf zehn Meter hohen Telegraphenmasten, damit keine Bäume beschädigt würden, denn zu der damaligen Zeit stand zwischen dem Postamt und dem Bahnhof noch kein Gebäude. Das Schulhaus wurde erst 1902 eingeweiht. Der fortschrittliche Posthalter ärgerte sich über die zögerliche Haltung der Grenzacher, denn so schrieb er „für die im Aufschwunge befindliche Industrie und die Verkehrsverhältnisse“ ist die Einrichtung ein „dringendes Bedürfnis und für die ganze Gemeinde eine Wohltat.“

Abgehängt von dieser Entwicklung fühlten sich die Bewohner der „Filiale Grenzacherhorn.“ Sie schickten deshalb am 14. Januar 1902 ein „erneutes Gesuch“ an den Gemeinderat mit der Bitte, doch endlich eine Telefonverbindung zu erhalten, wohlgemerkt, es ging lediglich um einen Anschluss im Gasthaus Waldhorn. Es unterliege keinem Zweifel, dass bei Herbeirufen eines Arztes, der Polizei oder bei Feuergefahr etc. schnellste Hilfe die beste sei und Kosten keine Rolle spielen dürften, so argumentierte man. Schließlich trügen die 213 Bewohner dieses Ortsteils auch zur Verbesserung der Einrichtungen im Dorf ihren „redlichen Teil“ bei. Hoelle unterstützte natürlich dieses Begehren und meldete bereits am 12. Mai Vollzug. Es fällt auf, wie schnell doch damals die Ämter entschieden und gearbeitet haben. 1922 schließlich wird dieser öffentlich finanzierte Anschluss als überflüssig angesehen, denn immerhin gebe es inzwischen vier Anschlüsse in diesem Ortsteil. Interessant ist auch ein Brief des Handwerker- und Gewerbevereins aus dem Jahr 1924, in dem der Wunsch ausgesprochen wird, den „Telephonverkehr“ bis abends um neun Uhr aufrecht zu erhalten. Aus Kostengründen wird dies zunächst abgelehnt. Erst Ende der zwanziger Jahre löst ein sogenannter „Selbstanschlussbetrieb“ dieses Problem. Man mag es kaum glauben: Die erste selbstwählbare Verbindung von Deutschland ins Ausland wurde erst 1955 eingerichtet und zwar von Lörrach nach Basel unter der Vorwahl 0041.

Wie schrieben doch die Bürger vom Horn in ihrer Petition: „Es ist eine Pflicht der Menschen, sich die Erfindungen der Neuzeit gegebenenfalls zu Nutze zu ziehen, will man sich anders nicht des Vorwurfs der Unterlassungssünde schuldig machen.“ In Coronazeiten, in denen Kommunikation eine zentrale Rolle spielt, versteht man diesen Satz sehr gut.