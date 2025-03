Grenzach-Wyhlen Als die NPD genau 20 Meter weit kam

In einem anderen Zeitungsbericht zum Thema geht es um die Junge Union (JU). Die CDU-Nachwuchsorganisation bittet um eine differenziertere Betrachtung und distanziert sich „mit Nachdruck“ sowohl von der NPD als auch vom AA und dessen Flugblatt. Darin, so heißt es im Bericht, gehe es ausschließlich um nationalsozialistische Aufmärsche in der Weimarer Zeit. Das damalige Treiben der Kommunisten aber werde unterschlagen.

Resolution von Schülern

Weil „die gemäßigten Parteien“ damals nicht in der Lage gewesen wären, den extremen Kräften beider Seiten Einhalt zu gebieten, seien nun alle etablierten Parteien gemeinsam gefordert, sich dem braunen Spuk in Grenzach-Wyhlen entgegenzustellen. Dies jedoch ohne sich, wie der DGB, dazu „mit ultralinken Initiatoren zu verbrüdern“. Und sogar Lörracher Schulen meldeten sich zu Wort: Eine schriftliche Resolution gegen den geplanten NPD-Fackelzug kam von den beiden Schülermitverwaltungen vom Hans-Thoma- und vom Hebel-Gymnasium, heißt es dazu in einem Artikel.

Liederabend in Wyhlen

Am Tag vor dem NPD-Auftritt gab es dann eine erste große Protestaktion. Dabei standen die Liedermacher Walther Mossmann und Ernst Born auf der Bühne der Hochrheinhalle und sangen vor rund 500 Zuhörern gesellschaftskritische und antifaschistische Lieder. Der damals 76 Jahre alte Max Faulhaber, früherer KZ-Häftling, späterer Landtagsabgeordneter und Mitbegründer der badischen Gewerkschaftsbewegung, hielt im Anschluss eine Rede. „Mit einer Demonstration, wie sie der Landkreis Lörrach noch nie gesehen habe, sollte gegen den NPD-Marsch protestiert werden“, zitiert das Oberbadische Volksblatt aus Faulhabers Auftritt in der Hochrheinhalle Wyhlen.