Grenzach-Wyhlen: Als Familie Hauser in die Schweiz fliehen musste

Grenzsoldaten sehen weg

Auch er, so schreibt Hauser, schien, wie sich im Gespräch herausstellte, am „Endsieg zu zweifeln, so ließ er uns schließlich gehen. Tief aufatmend setzten wir uns erschöpft an den Wegrand.“ Ein neuer Versuch schien zu gelingen, da man nochmals einem milde gestimmten Soldaten begegnete. Er scheiterte jedoch daran, dass im entscheidenden Moment Hausers Frau angsterfüllt und mit Martin an der Hand das Weite suchte. Nachdem auch bei der „Eisernen Hand“ in Inzlingen kein Durchkommen war, wagte die Familie Hauser am 31. Oktober 1944 einen dritten Versuch. Wieder tarnten Hausers sich als Pilzsammler. „Bis auf einige Kleidungsstücke hatten wir nichts mitgenommen. Den Kindern redeten wir ein, wenn sie sich ganz ruhig verhielten, würde ihnen bald ein Reh begegnen.“ In großer Furcht entdeckte die Familie eine mit dichtem Gebüsch bewachsene Stelle, die für eine Flucht geeignet schien. Man spazierte zunächst daran vorbei und spielte mit den Kindern, wohl um zu testen, ob die Luft rein sei.

Da tauchte plötzlich ein Grenzsoldat auf, der sie einer strengen Kontrolle unterzog. Als dieser jedoch im Gespräch mit der Mutter an ihrem Dialekt erkannte, dass sie – wie er selbst – vom Kaiserstuhl stammte, entspannte sich die Situation und der Soldat verabschiedete sich. Allerdings wieder mit dem Hinweis, das Grenzgebiet zu verlassen.

Als Hauser eine Warntafel an einer durchlässigen Stelle entdeckte, fassten die vier Mut und rannten in Richtung Chrischona.