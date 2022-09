Grenzach-Wyhlen Als wäre „Eckos“ mit dabei gewesen

Nachdem der beliebte Kult-Kneipenwirt gestorben war, wurde sehr schnell klar, dass sein Lebenswerk, sein von Musik-Veranstaltungen geprägtes „Bahnhöfli“, weiter bestehen soll. Dafür verantwortlich sind vor allem „Eckos’“ Witwe Claudia sowie die neue Pächterin der Musikgaststätte, Arbenita Shabani Xhema. Sie arbeitet seit Jahren im „Bahnhöfli“ und trägt nun selbst die Verantwortung.

Mit dem Erinnerungskonzert am Freitag und der Verpflichtung der Formation „Cell of Hell“ aus Basel schafften sie es, ein Rockerlebnis zu veranstalten, das bei den Fans für Begeisterung sorgte und „Eckos“ obendrein ein musikalisches Denkmal setzte. Das Motto lautete „Regards to Heaven – A Tribute Concert to Eckos“. Erwartungsgemäß war die Musikgaststätte bereits am frühen Abend voll besetzt. Gekommen waren alte Freunde, Bekannte und viele Menschen, die sich an ihre Jugendzeit im „Bahnhöfli“ erinnerten. Dazu natürlich auch jede Menge Fans von „Cell of Hell“, die schon zu „Eckos’“ Lebzeiten regelmäßig im „Bahnhöfli“ gastierten.