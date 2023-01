Grenzach-Wyhlen Alte Gärtnerei soll überbaut werden

Immer wieder mal hatte es in der Vergangenheit Pläne und Ideen für eine Bebauung des Gärtnereiareals zwischen Markgrafenstraße, Ob dem Dorf und Buckmatten gegeben. Die nun vorgelegte Variante sei sehr konkret, sagte Bürgermeister Tobias Benz. Sie biete zudem eine günstige Gelegenheit, um den Bebauungsplan „Hauptstraße-Kronacherstraße“ an die heutige Zeit anzupassen, wie Benz festhielt. Das Projekt liegt nämlich in dessen Geltungsbereich. Und mit einem Bebauungsplan von 1991 sei einfach keine zeitgemäße Bebauung möglich. Es gelte nun dem Bauherren entgegenzukommen. Konkret soll dies durch die Vergrößerung eines Baufensters um sechs Meter nach Norden und die Verschiebung eines weiteren Baufensters geschehen. „Also relativ geringe Änderungen“, wie Benz fand und damit das Gremium auf seiner Seite hatte. Der Gemeinderat ließ die Bebauungsplanänderung am Ende einmütig passieren. Lediglich Leon Intveen (SPD) enthielt sich der Stimme.