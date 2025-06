Grenzach-Wyhlen: Altgemeinderat Erwin Beck stirbt mit 90 Jahren

Für alle Generationen engagierte sich Beck über Jahrzehnte. Als Elternbeiratsvorsitzender der Hebelschule, als Vorsitzender der Kolpingfamilie Wyhlen in den 1960er Jahren, mehr als 20 Jahre im Vorstand und als Leiter des Kolpingbezirks Hochrhein, Pfarrgemeinderat der katholischen St. Georgsgemeinde Wyhlen und später in der Senioren-Union Grenzach-Wyhlen, deren Mitbegründer Beck 1999 war. Als 2013 die Zukunft der Kolping-Familie Wyhlen auf der Kippe stand, übernahm er erneut das Ruder und repräsentiert den Verein bis zu seinem Tod erneut als Vorsitzender. Ehrensache, dass er nach seinem Wirken um den Zusammenschluss der einst getrennten Ortsverbände und der langen Zeit als Vorsitzender des CDU Ortsverbands Wyhlen und Grenzach-Wyhlen auch in der Senioren-Union (SU) alsstellvertretender Vorsitzender und Beisitzer eine Funktion übernahm. 2009 folgte dann durch den damaligen Bundestagsvertreter und heutigen sächsischen Innenminister Armin Schuster die Auszeichnung zum CDU-Ehrenmitglied.