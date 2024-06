Grenzach-Wyhlen: Am Kraftwerk entsteht ein „Naturenergie-Campus“

Multifunktionsgebäude

Neu war die Präsentation des Entwurfes eines neuen Multifunktionsgebäudes. In dem noch nicht in allen Einzelheiten entworfenen Bauwerk sollen sowohl Funktionsräume als auch ein Besucherzentrum eingerichtet werden. Rund um dieses Gebäude ist ein „Erlebnisweg“ für Besucher vorgesehen. Darauf sollen Möglichkeiten und Bedeutung der Gewinnung regenerativer Energie dargestellt werden. Die Geschichte des mehr als 110 Jahre alten Wasserkraftwerkes wird dabei ebenso erläutert wie die Zukunft schadstofffreier Energieerzeugung. Die etwa 30 Besucher der Informationsveranstaltung erhielten auf viele Fragen Antworten, auch wenn noch nicht alle Details genau beschrieben werden konnten. Die am stärksten gefragten Themen waren die neue Zufahrt, die Gestaltung der Liegewiese und das vorgesehene Besucherzentrum.

In Verbindung mit der neuen Einfahrt in das Gelände wollten Anwohner wissen, ob die bisherige Straße erhalten bleibt. Diese sei erforderlich, beschrieb Jochen Ullrich von Naturenergie Hochrhein, weil zwar nur in größeren Abständen, aber doch regelmäßig Schwerlasttransporte zum Kraftwerk erfolgen. Diese könnten nicht auf der recht steil geneigten neuen Straße fahren.