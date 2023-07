Grenzach-Wyhlen Am „Ziel“ war einst die Landesgrenze

Konfessionsgrenzen

Dass es auch im Grenzacher Unterdorf sehr viel Wissenswertes zu erfahren gibt, erklärte Bauckner unweit des Gasthauses „Zum Ziel“ in Grenzach, an dem einst die Grenze zwischen der Markgrafschaft Baden und Vorderösterreich verlief. Das spätere Gasthaus sei im Jahr 1365 erstmals erwähnt worden und zähle mithin zu den ältesten Wirtshäusern überhaupt, sagte Bauckner in seinen Ausführungen. Er verwies in diesem Zusammenhang auch über Konfessionsgrenzen im vorderösterreichischen Bereich (katholisch) und dem evangelischen badischen Bereich. Mit Bedauern nahm er zur Kenntnis, dass das heutige Gasthaus „Zum Ziel“ seit wenigen Jahren nicht mehr als solches betrieben wird.

Schulhaus von 1902

Das alte Schulhaus an der Jacob-Burckhardt-Straße sei indes ein Symbol „für eine neue Welt“, deren Entstehung im Jahr 1902 auch auf die Industrialisierung in Grenzach zurückgehe. Versehen mit Wissen aus seinem Lehrerleben vermittelte Bauckner in jenem Bereich der Exkursion Hintergründe über den Schulhausbau, die ersten Stunden der Zurverfügungstellung von Elektrizität, das Wappen am Schulhaus sowie das Leben der dort wohnenden Lehrer.