Grenzach-Wyhlen: Ampeln in der Ortsdurchfahrt bleiben auch nachts eingeschaltet

Stromkosten trägt der Landkreis Lörrach

Wie Ordnungsamtsleiterin Sonja Nabbefeld im Ausschuss darlegte, hatte die Verwaltung den Antrag der Freien Wähler auf Abschaltung der Ampelanlagen an der B 34 in den Nachtstunden an den zuständigen Fachbereich Straßen des Landratsamtes Lörrach zur Prüfung und Stellungnahme weitergeleitet. Die Behörde habe in ihrer Antwort zunächst klargestellt, dass die Stromkosten für die genannten Ampeln vom Landkreis Lörrach getragen würden. An der Klosterstraße belaufe sich der Stromverbrauch auf nur 50 Watt pro Stunde, an der Grenzacher Zentralkreuzung auf 120 und am Schulzentrum auf 130 Watt.

Eine Verkehrsschau wäre nötig

Bezüglich einer Überprüfung der Steuerung am Schulzentrum hat der Fachbereich Straßen des Landratsamts der Gemeindeverwaltung Nabbefeld zufolge mitgeteilt, dass sowohl Rechtsabbieger als auch Geradeausfahrer von Wyhlen kommend gleichzeitig auf Rot geschaltet würden; die Grünphase sei, bedingt durch die Zwischenzeiten, um maximal drei Sekunden versetzt. Jegliche Änderungen über die Schaltzeiten – etwa eine Dunkelschaltung ab 20 Uhr – könnten nur erfolgen, wenn die Verkehrsbehörde diese nach einer vorangegangenen Verkehrsschau anordnen würde, hielt Nabbefeld fest.