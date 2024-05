Was die Räte sagen

Tilo Levante (FDP) sprach gegenüber seinen Ratskollegen ein Lob aus, dass das Gremium geschlossen der Aktualisierung zustimme. Mit dem einstimmigen Beschluss der Verwaltungsvorlage wird das Rathaus nun bevollmächtigt, die Rahmenbedingungen für die Änderung zu erstellen, welche im dann neuen Gemeinderat im Herbst verabschiedet werden und zum 1. Januar greifen soll.

Mit Blick auf die Richtlinie aus dem Jahr 1990 fällt die Veränderung der Vereinslandschaft deutlich ins Auge. Einige Vereine sind inzwischen fusioniert, andere aufgelöst, einige neue Gruppierungen fehlen. „Die Satzung ist in die Jahre gekommen. Zeit, aufzuräumen“, sagte Marianne Müller, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Vereine Arge und SPD-Rätin. Wichtig sei ihr, die betroffenen Vereine mitzunehmen. Und: „Wer bezahlt, soll auch Leistung bekommen. Kalte Duschen bei den Handballern in der Zielmattenhalle sollte es dann nicht geben“. Bürgermeister Tobias Benz entgegnete, dass eine weitere Erläuterung in der Arge-Sitzung (Treffen der Grenzach-Wyhlener Vereine) oder zu einem gesonderten Termin erfolgen werde. Er verspreche sich mit der Gebühreneinführung auch eine gewisse Lenkungswirkung, dass ungenutzte Hallenzeiten durch die Vereine zurückgegeben und damit anderen Vereinen die Möglichkeit für Trainingszeiten eröffnet werden.