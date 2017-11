Grenzach-Wyhlen An Schattenseiten erinnern

Inzlingen (mh). Der Einladung zur Gedenkfeier der Gemeinde Inzlingen zum Volkstrauertag gestern Vormittag am Gefallenen-Ehrenmal an der Buttenberg-Schule waren viele Bürger gefolgt. Pfarrer Tobias Walkling sagte in seiner Ansprache, am diesem Tag wolle man ganz bewusst an die Schattenseiten des Lebens erinnern, „und das tun wir indem wir der Trauer einen Raum geben. Trauer ist ein ganz persönlicher Prozess“, sagte der Geistliche, und trotzdem brauche es solche Tage, an denen an die Opfer von Gewalt, an die Gefallenen der Kriege aber auch an die Helfer gedacht werden soll.

Aloisia Hauser sprach das Friedensgebet von Coventry, das am 14. November 1940 von deutschen Bomben zerstört wurde. „Vater vergib“, ließ der Bischof damals in die Mauern der Ruine der Kathedrale einmeißeln. Bürgermeister Marco Muchenberger legte einen Kranz am Ehrenmal nieder und sagte, es gelte ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen, als Mahnung für alle. Die Gedenkfeier wurde vom Musikverein Inzlingen umrahmt, die Freiwillige Feuerwehr stellte die Ehrenwache.