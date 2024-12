Grenzach-Wyhlen: An Silvester wird es wieder laut

Ganze Sortimente an Knallbombetten, Kubischen Kanonenschlägen sowie Feuertopf-Kombinationsbatterien, die unter dem Namen „Flashback“ für Silvesterfreuden sorgen sollen, waren vor allem in den Discountern von Aldi und Lidl zu finden. Angebote wie Tischfeuerwerk oder Pyro-Mix for Kids gab es aber auch bei Penny sowie bei anderen Lebensmittelläden.

Frühes Warten

Eine Mitarbeiterin der Grenzacher Lidl-Filiale erklärt auf Anfrage unserer Zeitung, dass sich bereits gegen 6 Uhr morgens lange Wartereihen auf dem Parkplatz des Discounters gebildet hatten, um sich gleich bei Ladenöffnung um 7 Uhr Raketen und Böller sichern zu können. Die Regale mussten immer wieder nachgefüllt werden, so die Mitarbeiterin. In ähnlicher Weise vollzog sich der Run auf die Pyrotechnik bei Aldi und im Penny-Markt. Bei Aldi nahe der Schweizer Grenze versorgten sich vor allem Kunden aus dem Nachbarland mit den kostengünstigeren Böllern. Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter schilderten auf Anfrage ihren Eindruck, dass in diesem Jahr besonders viel Feuerwerksartikel eingekauft wurden. Viele hätten dafür mehrere hundert Euro bezahlt.