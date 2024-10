Grenzach-Wyhlen: Angebote auf städtischem Niveau

Immobilienmarkt: Eine der Schwachstellen der Gemeinde ist kostengünstiger Wohnraum (nur 4,28 von maximal zehn möglichen Punkten). Hier sorgt die Baugenossenschaft für Abhilfe, indem sie ihren Mitgliedern faire Angebote macht und bei Mieterwechseln die Immobilie wieder auf den neuesten Stand bringt. Sowohl Eigentum als auch Miete sind in Grenzach-Wyhlen allerdings vergleichsweise teuer, oftmals bedingt durch die höhere Kaufkraft der Grenzgänger. Für das Neubaugebiet Kapellenbach-Ost hat der Gemeinderat daher eine Vergabe einiger Grundstücke nach Sozialpunkten festgelegt.

Gastronomie: Ein Dutzend Gasthäuser und zahlreiche Dönerbuden gibt es in der Doppelgemeinde. Das Restaurant „Eckert“ sticht dabei überregional hervor, denn es trägt einen Michelin-Stern. Starke Kritik äußern viele Teilnehmer am Orts-Check aber am allgemeinen Preisniveau der örtlichen Gastronomie. Da orientierten sich die Betriebe nun einmal eher am Schweizer Gehalt denn am deutschen Normallohn. Die Punktezahl 6,34 senkt daher die Gesamtnote.